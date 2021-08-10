KUKUSIKI, Tele2foreve и Bambaleilo: абоненты Tele2 могут придумать имя для своей сети
Оператор Tele2 первым из «большой четверки» предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов.
«Мы запускаем не только серьезные инновационные продукты, но и необычные развлекательные фишки для наших клиентов. Tele2 меняет правила и предлагает изменить название сети в своем смартфоне с привычного на уникальное. Уверен, это прекрасная возможность показать свою индивидуальность и выделиться из толпы», – говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
По данным компании, услуга уже востребована у клиентов. Так самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Интересно, что некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2. Среди необычных идей – KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.
Клиентам Tele2 для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2. Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. Чтобы клиенты смогли попробовать и оценить новое предложение, в первые два дня оно доступно бесплатно. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз. Подробнее о новой услуге – на официальном сайте компании.
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