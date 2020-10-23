Куда звонить в Томской области людям, заболевшим коронавирусом

Горячая линия для больных коронавирусом работает в Томской области. Ее номер — 777-200, озвучил в прямом эфире в Инстаграме замгубернатора Иван Деев.

«Телефон предназначен для двух групп пациентов. Первая — те, у которых положительный тест на ковид, и у них уже побывал врач. Вторая группа — те, у кого ковид плюс, тест на руках, но доктор не выходил, операторы вызовут скорую или направят врача», — сказал Иван Деев.





Первую неделю центр будет работать ежедневно, а потом перейдет на круглосуточный режим. Его работу обеспечат 30 молодых специалистов-врачей, по 10 человек в смену. Во главе каждой смены будет находиться старший врач, имеющий опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.





Специалисты смогут проводить мониторинг состояния каждого пациента, обратившегося на линию. Так как операторы будут работать в медицинской информационной системе, им станет доступна история болезни человека, начиная с первоначального осмотра терапевта, назначений врача и т.д. Беседуя с заболевшим по телефону и заполняя опросные листы, врачи смогут вносить в амбулаторную карту сведения о его текущем самочувствии, которые увидит терапевт, наблюдающий за пациентом.





Если симптоматика заболевшего ухудшилась, врач-оператор примет решение о вызове к пациенту терапевта или бригады скорой и проконтролирует отработку вызова.







Деев уточнил, что сложно дозвониться в поликлинику из-за того, что многие люди звонят постоянно, несколько раз подряд, подключая к этому процессу родственников и знакомых. Это вызывает дополнительную нагрузку на линию.





«Сейчас мы пробуем новые формы. Например, в поликлинике № 1 помимо горячей линии, есть специальная электронная форма. В ней можно оставить заявку для оформления больничных или взятия повторных смывов. В течение 48 часа врачи поликлиники должны ответить на сообщение», — отметил Деев.





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