Куда звонить по вопросам тестирования на COVID-19 в Томской области

Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 откроется в Томской области. Она будет работать с 21 ноября 2020 года.

Вопросы можно будет задать по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Томской области: 8-800-350-44-55 ​ в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в выходные дни с 9.00 до 15.00.

Напомним, горячая линия для больных коронавирусом работает в Томской области. Ее номер +7 (3822) 777-200.





«Телефон предназначен для двух групп пациентов. Первая — те, у которых положительный тест на ковид и у них уже побывал врач. Вторая группа — те, у кого ковид плюс, тест на руках, но доктор не выходил, операторы вызовут скорую или направят врача», — сказал руководитель оперштаба Иван Деев.





Специалисты смогут проводить мониторинг состояния каждого пациента, обратившегося на линию. Так как операторы будут работать в медицинской информационной системе, им станет доступна история болезни человека, начиная с первоначального осмотра терапевта, назначений врача и т.д. Беседуя с заболевшим по телефону и заполняя опросные листы, врачи смогут вносить в амбулаторную карту сведения о его текущем самочувствии, которые увидит терапевт, наблюдающий за пациентом.





Если симптоматика заболевшего ухудшилась, врач-оператор примет решение о вызове к пациенту терапевта или бригады скорой и проконтролирует отработку вызова.





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