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Куда томичи могут пожаловаться на плохую уборку снега с крыш

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218 проверок качества уборки крыш многоквартирных домов прошли в последние две недели в Томске. УК и ТСЖ выданы предписания, по результатам которых очищено порядка 100 кровель домов.

Сотрудники отделов ЖКХ в администрациях районов Томска совместно с инспекторами «Санитарной милиции» проводят обход территории и проверяют качество уборки кровель многоквартирных домов. В понедельник дворники компаний, обслуживающих жилищный фонд, очистили снежные навесы и наледь на 36 домах. В частности, в Томске привели в порядок крыши многоэтажных и малоэтажных домов по ул. Иркутский тракт, Лазарева, Олега Кошевого, Некрасова, Алтайская, Белозерская, Енисейская и других.

Добавим, что для ТСЖ и обслуживающих организаций предусмотрена ответственность за нарушение содержания придомовых территорий. В частности, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

Подрядным организациям также грозит наказание: должностным лицам – штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, на юридическим лицам – штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

О случаях скопления снега и наледи на крышах домов, которые представляют опасность, томичей просят сообщать в районные администрации по телефонам:

♦Ленинский район: 51-71-28;

♦Октябрьский район: 90-24-71;

♦Кировский район: 56-05-97;

♦Советский район: 54-48-21.

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