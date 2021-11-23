Куда томичи могут пожаловаться на плохую уборку снега с крыш

218 проверок качества уборки крыш многоквартирных домов прошли в последние две недели в Томске. УК и ТСЖ выданы предписания, по результатам которых очищено порядка 100 кровель домов.

Сотрудники отделов ЖКХ в администрациях районов Томска совместно с инспекторами «Санитарной милиции» проводят обход территории и проверяют качество уборки кровель многоквартирных домов. В понедельник дворники компаний, обслуживающих жилищный фонд, очистили снежные навесы и наледь на 36 домах. В частности, в Томске привели в порядок крыши многоэтажных и малоэтажных домов по ул. Иркутский тракт, Лазарева, Олега Кошевого, Некрасова, Алтайская, Белозерская, Енисейская и других.