Куда незаконно сваливали мусор в Томске в 2020 году: адреса

Томичи обнаружили 34 нелегальные свалки в Томске. Эти свалки ликвидировали в 2020 году, сообщает мэрия.

Выявлять неразрешенные места скопления твердых коммунальных отходов (ТКО) помогают активные томичи, которые через электронный сервис «Экологический контроль» высылают соответствующие фото и видео свалок. Свалки убирает региональный оператор «Спецавтохозяйство» совместно с администрацией Томска.

Так, в 2020 году в Ленинском районе свалки ликвидированы по адресам: ул. Блок - Пост, 1, ул. Говорова, 76/1, ул. Бердская, 1, ул. Кольцевой проезд, 12, пер. Зырянский, 8, ул. Крымская, 43, ул. Ялтинская – ул. Севастопольская, ул. Трудовая, 16, ул. Б. Подгорная, 216, ул. К. Ильмера, 10/2, ул. Профсоюзная, 2 стр 40, ул. Б. Подгорная, 160, ул. Войкова, 59а, пр. Мира, 5, ул. 79 Гв. Дивизия, 10/1.





В Октябрьском районе незаконные свалки бытовых отходов убраны по ул. Обручева, 12в; ул. Победы, 18; Иркутский тракт (нижнее кольцо); пос. Хромовка и ул. Потанина; ул. Энтузиастов, 5-17; Михайловская роща (в районе теплового узла); пос. Крутоовражный.

В Советском районе несанкционированные свалки ликвидированы по ул. Сибирская, 104/4-104/7; пер. Нижний, 86; ул. Шевченко, 24/1; проезд Белинского, 8; Трифонова, 1.





В Кировском районе от мусора очищены участки в городе и на присоединенных территориях: ул. Ленина (с. Тимирязевское), ул. Октябрьская (с. Тимирязевское); подъездная автодорога от Шегарского тракта до СНТ "Нерудник"; автодорога в д. Нижний склад (от с. Тимирязевское до магазина); ул. Нижне-Складская (п. Нижний склад); ул. Фрунзе (д. Эушта) подъездная автодорога к д. Эушта с нового моста ч/р р. Томь; ул. Нижне-Складская (п. Нижний склад) возле контейнерной; Тимирязевское направление, вдоль автомобильной дороги на СНТ «Нерудник»; Направление Московского тракта – пер. Буяновский, ул. Мусы Джалиля; берег реки Ушайки; ул. Красноармейская,77; ул. Карпова,8/4.







Как сообщили в мэрии, за несанкционированное складирование мусора, нарушители получают предупреждение и привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц 3-5 тыс. руб, для должностных лиц — 10-25 тыс.руб, для юридических — 50-100 тыс. руб).





В 2020 году Томская область вошла в число пилотных регионов по внедрению комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эта система предполагает максимальный отказ от полигонного захоронения и сжигания отходов за счет их утилизации.





В 2020 году в окрестностях Томска начались работы по рекультивации бывшего мусорного полигона (с. Новомихайловка). Региональный операторо закупил 1237 контейнеров для установки на городских площадках сбора бытового мусора.





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