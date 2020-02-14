Куда исчезла солнечная батарея с территории ТПУ

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В марте 2018 года за десятым корпусом ТПУ (пр. Ленина, 2) появилась солнечная батарея. Однако через полгода бдительные сотрудники ТПУ заметили, что батарея не работает и никем не обслуживается. При этом на разработку механизма, который должен был обеспечивать вращение солнечной панели вслед за движением солнца, было потрачено 260 млн рублей. После публикаций СМИ еще через полгода совместная разработка ТПУ и Микрана заработала, и все лето 2019 года батарея вращалась вслед за солнцем. Правда, куда шла электроэнергия, не совсем понятно, так как теплица, которую должна была обслуживать солнечная батарея, так и не заработала.

Теперь солнечная батарея и вовсе исчезла. Об этом ТВ2 сообщил сам разработчик этого проекта Андрей Янович.

Я думаю, что будет большой поток клеветы и на Политех, и на Микран, поэтому я решил рассказать, почему снесли солнечную электростанцию. Причин две: первая – Политех уже замучили правдоискатели своими обращениями в прокуратуру, вторая – Микран не смог реализовать эту солнечную электростанцию, — сообщил ТВ2 бывший главный конструктор этого проекта НПФ «Микран» Андрей Янович.

Фото: ТВ2

Андрей Янович рассказал, что «предыдущий проректор по науке ТПУ и предыдущий зам по НИОКР Микрана имели устную договоренность, что Микран передает Политеху эту электростанцию в опытную эксплуатацию, а затем на следующий год закладываются в бюджете университета деньги на приобретение установки. В итоге в ТПУ сменился проректор, в Микране изменились обстоятельства, и в результате экспериментальная электростанция стала никому не нужной. Никто томским ноу-хау не заинтересовался, а раз нет спроса, то нет смысла дальше заниматься «умными» солнечными батареями.

При этом Андрей Янович заявляет, что 260 млн рублей потрачены не впустую: «Государство в лице Минобрнауки выделило деньги вузу на разработку новой техники. Вуз объединился с промышленным партнером Микраном и сделал технико-экономическое обоснование. Минобрнауки одобрил это ТЭО и выделил 130 млн рублей. Микран вложил еще своих 130 млн рублей. В результате вуз получил научное исследование, статьи, патенты и реальный проект, а Микран получил НИОКР и внедрил его в производство. На выходе реальный продукт, который можно продавать».

По словам бывшего сотрудника Микрана, то, что никто не покупает новое изобретение в связке с солнечной батареей, не беда. Потому что большей частью эта разработка была нужна для гелиографа – Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ). Это система устройств, которые следят за солнцем.

Фото: Nature.baikal.ru