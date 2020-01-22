Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске

Сервис «Везёт» собрал аналитику по поездкам в 2019 году.





Так, томичи активно пользовались такси в последние предпраздничные дни. Самые пиковые часы пришлись на 26-28 декабря с 18 до 21 часа — подарки, покупки, неформальные встречи с партнерами, корпоративы.





31 декабря больше всего такси требуется с 19 до 21 часа, потом активность спадает до часу ночи 1 января. Потом заказы только нарастают: встретив Новый год с семьей, люди спешат поздравить друзей и знакомых. Новогоднее веселье затихает в 5 утра и до 11 утра — это самое «тихое» время для такси, и не только, во всем году.





Самым популярным местом в январские праздники были ТРЦ «Клевер», озеро Керепеть и ДК «Планета». Подтверждая общероссийскую практику, много заказов были оформлены в аэропорт и на вокзал.