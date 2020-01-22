Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске
Сервис «Везёт» собрал аналитику по поездкам в 2019 году.
Так, томичи активно пользовались такси в последние предпраздничные дни. Самые пиковые часы пришлись на 26-28 декабря с 18 до 21 часа — подарки, покупки, неформальные встречи с партнерами, корпоративы.
31 декабря больше всего такси требуется с 19 до 21 часа, потом активность спадает до часу ночи 1 января. Потом заказы только нарастают: встретив Новый год с семьей, люди спешат поздравить друзей и знакомых. Новогоднее веселье затихает в 5 утра и до 11 утра — это самое «тихое» время для такси, и не только, во всем году.
Самым популярным местом в январские праздники были ТРЦ «Клевер», озеро Керепеть и ДК «Планета». Подтверждая общероссийскую практику, много заказов были оформлены в аэропорт и на вокзал.
Статистика показывает, что такси становится частью общественного транспорта. Самая длинная поездка среди пользователей сервиса «Везёт» была совершена из Казани в город Анжеро-Судженск Кемеровской области и обратно в Казань, что составило 5936 км. А самая короткая поездка в Омске длиною всего 101 метр по пр. Мира от Макдональдса до Омской медицинской академии.
Самое большое количество «ночных» поездок в 2019 году было в Улан-Удэ. Здесь 54 % заказов такси приходится на время с 23 до 6 утра. В числе любителей прокатиться ночью в такси оказались жители Барнаула (43 %) и Читы (36 %). В Москве таких поездок всего 12 % от общего числа заказов.
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