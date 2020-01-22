Добрые новости
22 января,
2020
4
фото
Новости

Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Сервис «Везёт» собрал аналитику по поездкам в 2019 году. 


Так, томичи активно пользовались такси в последние предпраздничные дни. Самые пиковые часы пришлись на 26-28 декабря с 18 до 21 часа — подарки, покупки, неформальные встречи с партнерами, корпоративы.


31 декабря больше всего такси требуется с 19 до 21 часа, потом активность спадает до часу ночи 1 января. Потом заказы только нарастают: встретив Новый год с семьей, люди спешат поздравить друзей и знакомых. Новогоднее веселье затихает в 5 утра и до 11 утра — это самое «тихое» время для такси, и не только, во всем году.


Самым популярным местом в январские праздники были ТРЦ «Клевер», озеро Керепеть и ДК «Планета». Подтверждая общероссийскую практику, много заказов были оформлены в аэропорт и на вокзал.

Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске
Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске
Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске
Куда ездили на такси в новогодние каникулы в Томске

Статистика показывает, что такси становится частью общественного транспорта. Самая длинная поездка среди пользователей сервиса «Везёт» была совершена из Казани в город Анжеро-Судженск Кемеровской области и обратно в Казань, что составило 5936 км. А самая короткая поездка в Омске длиною всего 101 метр по пр. Мира от Макдональдса до Омской медицинской академии.


Самое большое количество «ночных» поездок в 2019 году было в Улан-Удэ. Здесь 54 % заказов такси приходится на время с 23 до 6 утра. В числе любителей прокатиться ночью в такси оказались жители Барнаула (43 %)  и Читы (36 %). В Москве таких поездок всего 12 % от общего числа заказов.


Читайте также:


Сибирский трип: как провести выходные

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.