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Куда деть ненужные вещи в Томске? «КуРСОр» запустил телеграм-чат в поддержку осознанного потребления

ТВ2 ТВ2

Объединение зеленых сил Томска «КуРСОр» запустило телеграм-чат для обмена вещами «REUSE». Это делается для популяризации принципа осознанного потребления.

В чате говорится, что допустимы только частные объявления с предложением обменяться, отдать или забрать. Все, что не по теме, а также объявления о продаже или покупке, будут удаляться. 

«Как оформлять объявление:

⁃ Одним сообщением (включая фото)

⁃ В объявлении должны содержаться: тег #ищу или #отдам, место и название/описание предмета

⁃ Фото отправлено как изображение, не файл

⁃ Если важен размер или другие характеристики, лучше указать сразу

⁃ Неактуальное объявления нужно удалить», — говорится в правилах чата.

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