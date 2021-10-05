Куда деть ненужные вещи в Томске? «КуРСОр» запустил телеграм-чат в поддержку осознанного потребления

Объединение зеленых сил Томска «КуРСОр» запустило телеграм-чат для обмена вещами «REUSE». Это делается для популяризации принципа осознанного потребления.
В чате говорится, что допустимы только частные объявления с предложением обменяться, отдать или забрать. Все, что не по теме, а также объявления о продаже или покупке, будут удаляться.
«Как оформлять объявление:
⁃ Одним сообщением (включая фото)
⁃ В объявлении должны содержаться: тег #ищу или #отдам, место и название/описание предмета
⁃ Фото отправлено как изображение, не файл
⁃ Если важен размер или другие характеристики, лучше указать сразу
⁃ Неактуальное объявления нужно удалить», — говорится в правилах чата.
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