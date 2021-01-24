Куда бесплатно можно пойти студентам в Татьянин день: акции

При предъявлении студенческого билета 25 января молодежь в Томске может бесплатно или со скидкой поплавать в бассейне и покататься на коньках. Об этом сообщает мэрия.

В традиционной акции «Студент лови момент» примут участие бассейны «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), «Акватика» (пр. Ленина, 207) и «Аврора» (ул. Смирнова, 28/2) в часы свободного плавания.



Бесплатный прокат беговых лыж будет действовать на базах «Метелица» (ул. Королева, 13), «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и «Сосновый бор» (Кутузова, 1б).



Также можно будет позаниматься в тренажерном зале спортивных комплексов «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), «Акватика» (пр. Ленина, 207), «Аврора» (ул. Смирнова, 28/2) и «Парус» (ул. Иркутский тр-т, 51/3).



Бесплатный прокат коньков для студентов будет работать на катках «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), «Сосновый бор» (Кутузова, 1б), в сквере Студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122), в Городском саду, на Белом озере и у ДНТ «Авангард». Скидка 50% на инвентарь будет действовать на катке «Под звездным небом» (пл. Новособорная), на ул. Интернационалистов, 12 (МАОУ лицей №7), и СК «Юность» (ул. К. Маркса, 50).





Кроме этого, томские студенты за посещение библиотек могут получить купон на суп, ролл или кофе. Все студенты, пришедшие с 23 по 25 января в любую из 26 библиотек МИБС, чтобы взять, продлить или сдать книги, а также воспользоваться сервисными услугами, получат купон на бесплатные ролл, порцию супа, салата или десерта в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» или чашечку кофе в кофейнях «Bristot».





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