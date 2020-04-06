Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8

«Кубки на помойке? Что происходит с лицеем №8», — с этими вопросами в редакцию ТВ2 обратились неравнодушные томичи и попросили узнать об этом журналистов. Напомним, что судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно пока не получается.

Директор лицея №8 Алина Чолокоглы , рассказала ТВ2, что в настоящий момент определена организация, которая займется проектно-сметной документацией капремонта. Школа готовится к стройке, в том числе, избавляясь от ненужной рухляди. «Нам тоже звонили по поводу кубков, — рассказывает Алина Чолокоглы. — Хочу всех успокоить, что ничего ценного из школы мы не выбросили. Эти выцветшие кубки мы обнаружили в подвале школы. Все надписи на них стерты, поэтому и решили отправить их в утиль. Поверьте я за всем слежу сама лично и без моей подписи, никто и гвоздя не вынесет из школы».

Директор лицея №8 рассказала, что хорошую мебель они передали в школу №12, лицей №7 и прогимназию «Кристина». Часть мебели, спортивного инвентаря складировали в сухих помещениях ГРЭС-2, помогли родители. Откровенный металлолом вынесли на улицу.





На вопрос ТВ2, когда закончится капитальный ремонт в лицее №8 Алина Чолокоглы ответить не смогла. Вряд ли в этом году. Но она уверена, что после реконструкции школа преобразится и будет лучше любой новой школы.