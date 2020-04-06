Добрые новости
06 апреля,
2020
4
фото
Новости

Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8

Виктория Мучник
Виктория Мучник
1 час назад

«Кубки на помойке? Что происходит с лицеем №8», — с этими вопросами в редакцию ТВ2 обратились неравнодушные томичи и попросили узнать об этом журналистов. Напомним, что судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно пока не получается.

Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8

Директор лицея №8 Алина Чолокоглы, рассказала ТВ2, что в настоящий момент определена организация, которая займется проектно-сметной документацией капремонта. Школа готовится к стройке, в том числе, избавляясь от ненужной рухляди. «Нам тоже звонили по поводу кубков, — рассказывает Алина Чолокоглы. — Хочу всех успокоить, что ничего ценного из школы мы не выбросили. Эти выцветшие кубки мы обнаружили в подвале школы. Все надписи на них стерты, поэтому и решили отправить их в утиль. Поверьте я за всем слежу сама лично и без моей подписи, никто и гвоздя не вынесет из школы».

Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8

Директор лицея №8 рассказала, что хорошую мебель они передали в школу №12, лицей №7 и прогимназию «Кристина». Часть мебели, спортивного инвентаря складировали в сухих помещениях ГРЭС-2, помогли родители. Откровенный металлолом вынесли на улицу.


На вопрос ТВ2, когда закончится капитальный ремонт в лицее №8 Алина Чолокоглы ответить не смогла. Вряд ли в этом году. Но она уверена, что после реконструкции школа преобразится и будет лучше любой новой школы. 

Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8
Кубки на помойку? Что происходит в лицее № 8

Напомним, что в лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. В данный момент все первоклашки лицея №8 обучаются в соседней гимназии №6,  со 2 по 4 классы обучаются в школе №12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.