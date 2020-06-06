Кто портит воздух? Генпрокуратура поручила проверить очистные сооружения в Северске

Как рассказал ТВ2 эколог, член Общественной палаты Томской области Сергей Жабин, он пытается обратить внимание местных властей и правоохранительных органов о ненадлежащей работе очистных сооружений в городе Северске уже почти 10 лет, с того самого времени, как остановили атомные реакторы.





«После того, как завершилась эксплуатация ядерных реакторов, то перестали разбавлять канализационные стоки водой и все нечистоты сливаются в Томь, — говорит Сергей Жабин. — Там стоят только решетки, которые собирают крупный мусор. Я заметил, что из Чернильской протоки исчезла рыба. Начал говорить со специалистами и они мне объяснили, что рыба исчезла потому что в протоку сливается вода с бытовой химией. Эта химия убивает микроорганизмы, которыми питается рыба».





По словам Сергея Жабина строительство очистной канализационной станции постоянно откладывается и стоит в планах только на 2024 год. «Мы предлагали переключить на городские очистные сооружения, но на это не пошли северские коммунальщики, они собирают плату за водоотведение и не хотят от нее отказываться. А ведь по идее люди платят за очищенные стоки, а они получается деньги берут, а стоки не очищают», — поясняет ситуацию эколог.





Как член Общественной палаты Сергей Жабин предлагал привлечь к строительству очистной станции в Северске деньги национальных проектов. «У нас, наверное, единственный город в Российской федерации с населением 114 тысяч человек, который не имеет очистки канализационных стоков. Я пытался подключить к это проблеме Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Они по нацпроекту будут строить у нас хранилища для радиоактивных отходов третьего и четвертого классов. Это самое знаменательное событие, по моему мнению, в области экологии в Томской области за последние 50 лет. У нас эти отходы третьего и четвертого класса хранятся и в бочках, и в ангарах, и где они только не хранятся. А теперь они будут изолированы в очень современном пункте захоронения. И когда шли переговоры с Национальным оператором по этому проекту, то мы договорились с ними, что они помогут построить нам для Северска очистные сооружения».





Но оказалось, что сделать это не так просто. В положении о национальном операторе нет пункта о социальной поддержке населенных пунктов, в которых они работают. Необходимо через областную Думу внести такое предложение на федеральный уровень.

«Так вот уже больше года наша Законодательная дума Томской области не может отправить это предложение. Я беседовал об этом и с Оксаной Козловской, и с Сергеем Автомоновым, но воз и ныне там», — сетует эколог.