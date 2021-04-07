Кто поможет славной девчушке Геле из детдома- интерната?

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Раз в неделю журналист Светлана Сырова рассказывает о детях, которым нужна семья. Они остались одни по разным причинам. У кого-то умерли родители, у кого-то родителей лишили прав. Сегодня речь пойдет о девочке, которая по состоянию здоровья попала в детский дом-интернат на севере Томской области:

Ангелина – настоящая красавица. Более того, по словам сотрудников детского учреждения, у нее еще и покладистый характер. Она жизнерадостная и доброжелательная, никогда не проявляет никакой агрессии, однако сама совсем не переносит повышенный тон. Услышав громкий голос, девочка начинает плакать. Ее можно понять. Судьба обделила этого ребенка и здоровьем, и родней.

Фото: Валерий Касаткин

Отец и мать Ангелины лишены родительских прав. У девочки есть старший брат, который тоже живет в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. У парня со здоровьем все хорошо, он уже достаточно взрослый, поэтому в базе не обозначено прямой связки этих двух ребят. Геля будет устраиваться в приемную семью одна. И семья ей очень нужна! Очень! Ангелина живет в учреждении для детей с особенностями развития. Никто ее не навещает. Конечно, ехать в таежные места далеко, но расстояние не объясняет полное отсутствие интереса к ребенку. У родственников есть ноги, а вот движения Ангелины ограничены ее заболеванием. Хотя сотрудники учреждения говорят, что при упорной реабилитации видится даже перспектива того, что Геля сможет начать ходить. Подробнее, конечно, о здоровье ребенка нужно будет говорить с врачами.

Фото: Валерий Касаткин

В декабре Ангелине исполнилось девять лет. В 2016 году ее изъяли из неблагополучной семьи и подлечили в больнице, из которой ребенок был направлен сначала в томский детский центр. Заместитель директора по воспитательной работе вспоминает, как забирала Гелю из больницы и увидела, что девочка боится мужчин.

— Геля хорошо на меня отреагировала, мы нашли общий язык, но поскольку ребенок неходячий, то донести ее до машины помогал наш водитель. Когда он взял Гелю на руки, девочка очень испугалась, и напряжение было снято, только когда я ее взяла за ручку. Мы так и шли: водитель ее нес, а я держала ее за руку.