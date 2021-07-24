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Главная Новости Кто планирует стать депутатом Госдумы от Томской области. В одной картинке
Новости

Кто планирует стать депутатом Госдумы от Томской области. В одной картинке

ТВ2
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3 часа назад

Избирком завершил прием документов от кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам. Пока на выборы в Госдуму РФ от Томской области зарегистрировали только кандидатов от ЛДПР. Остальные документы находятся на рассмотрении.

В целом, по Томскому одномандатному избирательному округу № 181 баллотируются Алексей Диденко (ЛДПР), Евгений Кротов («Родина»), Елена Ульянова («Партия Роста»), Виктор Гринев («Партия пенсионеров»), Василий Еремин («Яблоко»), Василий Шипилов (КПРФ), Александр Ростовцев («Справедливая Россия»), Илья Леонтьев («Единая Россия»), Александр Цинь-дэ-Шань («Новый люди»).

По Обскому одномандатному избирательному округу № 182 баллотируются Данил Дорофеев (ЛДПР), Константин Лапшин («Родина»), Галина Немцева («Справедливая Россия»), Сергей Губа (КПРФ), Татьяна Соломатина («Единая Россия»), Ксения Старикова («Новые люди»), Лариса Шевцова («Партия пенсионеров»).

Напомним, в 2021 году выборы пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Будут избраны депутаты Законодательной Думы Томской области и Государственной Думы. 

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