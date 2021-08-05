«Кто они — герои, живущие в облаках»: в Томской области в 4,5 раза вырос спрос на #CloudMTS
В Томской области за первую половину 2021 года спрос на услуги провайдера #CloudMTS вырос в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее активно томские компании использовали IaaS-решения. Это около половины новых запросов. Компании переносили в облако CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных, клиентские онлайн-порталы и почтовые сервисы. Места в «облаке» для переноса туда собственной ИТ-инфраструктуры чаще всего приобретал крупный бизнес. Это логично, так как издержки на обслуживание и модернизацию инфраструктуры растут, гораздо проще взять готовое решение в облаке. По сравнению с первой половиной прошлого года число клиентов облачных сервисов среди госструктур выросло вдвое. Чаще всего представители этого сегмента пользуются резервным копированием ИТ-систем и баз данных, организовывают безопасную удаленную работу и переносят в облака внешние информационные ресурсы.
На начало второго полугодия 2021 года около 80% реализованных провайдером #CloudМТS проектов приходится на госсектор и предприятия нефтегазовой отрасли. На втором месте — пищевая промышленность (около 15%). Компании из этой отрасли переносят в облака сайты и CRM-системы. А на третьем — представители сферы услуг и ритейла. Во всех случаях клиенты провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг провайдера, куда входят мобильная связь и data-сервисы МТС.
Об облачной экосистеме МТС
Облачная экосистема МТС включает в себя частные, публичные и гибридные облака, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, малый и средний бизнес платформа «1cloud» и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса.
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