{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости «‎Кто они — герои, живущие в облаках»: в Томской области в 4,5 раза вырос спрос на #CloudMTS
Новости

«‎Кто они — герои, живущие в облаках»: в Томской области в 4,5 раза вырос спрос на #CloudMTS

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Томской области за первую половину 2021 года спрос на услуги провайдера #CloudMTS вырос в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Кто же они, наши новые герои, живущие в облаках? В первую очередь, это госсектор и крупный бизнес. Размещение данных в облаке гарантирует им высокую доступность, обеспечивает надёжность и безопасность. Кроме того, это эффективный инструмент оптимизации затрат, позволяющий экономить на ИТ-инфраструктуре до 25% в месяц», — написала на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко.

Наиболее активно томские компании использовали IaaS-решения. Это около половины новых запросов. Компании переносили в облако CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных, клиентские онлайн-порталы и почтовые сервисы. Места в «облаке» для переноса туда собственной ИТ-инфраструктуры чаще всего приобретал крупный бизнес. Это логично, так как издержки на обслуживание и модернизацию инфраструктуры растут, гораздо проще взять готовое решение в облаке. По сравнению с первой половиной прошлого года число клиентов облачных сервисов среди госструктур выросло вдвое. Чаще всего представители этого сегмента пользуются резервным копированием ИТ-систем и баз данных, организовывают безопасную удаленную работу и переносят в облака внешние информационные ресурсы.

На начало второго полугодия 2021 года около 80% реализованных провайдером #CloudМТS проектов приходится на госсектор и предприятия нефтегазовой отрасли. На втором месте — пищевая промышленность (около 15%). Компании из этой отрасли переносят в облака сайты и CRM-системы. А на третьем — представители сферы услуг и ритейла. Во всех случаях клиенты провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг провайдера, куда входят мобильная связь и data-сервисы МТС.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя частные, публичные и гибридные облака, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, малый и средний бизнес платформа «1cloud» и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.