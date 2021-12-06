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Кто обслужит 10 тысяч га скверов и парков Томска за 100 млн рублей?

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Сегодня департамент дорожной деятельности и благоустройства начал поиск подрядчика на комплекс работ в 2022 году по содержанию зеленых зон Томска, малых архитектурных форм в парках и скверах, уходу за цветами на клумбах, живыми изгородями. Начальная цена контракта незначительно превышает 100 млн рублей, говорится в сообщении мэрии.  Согласно паспорту города, общая площадь зеленых насаждений в Томске составляет 9756 га.

Герб Томска от компании "Артеверде" из Екатеринбурга в 2021 году

В муниципальный контракт будет включено содержание таких пространств как Сквер студенческих строительных отрядов, Лагерный сад, Михайловская роща, Новособорная площадь, пер. Томский, Губернаторский квартал, Белое озеро, Сквер Памяти, Пушкинский сквер и прочих. Большинство из них получили новый облик в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в разные годы.

В 2021 году на озеленение Томска в бюджете было заложено 139 миллионов рублей. В 2020 году расходы по этой статье составляли 150 миллионов рублей.

Так, в 2021 году 79 миллионов рублей было выделено на работы по озеленению и текущему содержанию общественных пространств, в том числе обработку против клещей. Этот контракт выиграло ООО «Зеленстрой», которое оказалось единственным участником закупки. Другой контракт на комплексное озеленение в 2021 году составлял 31,5 млн рублей. Его выиграла компания «Артеверде» из Екатеринбурга, снизив стоимость муниципального контракта с 31,5 до 12,7 млн рублей. Однако в конце июля 2021 года Администрация Томска приняла решение расторгнуть контракт с ООО «Артеверде», которое не справилось с цветочным гербом на въезде в Томск. Ещё 16 миллионов рублей в 2021 году было заложено в бюджете на уход за газонами, 8 миллионов – на вырубку аварийных и подрезку старых деревьев. 

Таким образом, мы видим, что денег на цветочное оформление и озеленение города на 2022 год заложено меньше почти на 40 млн, чем в 2021 году и на 50 млн меньше, чем в 2020 году.

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