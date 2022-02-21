Кто кого: заочный спор между экологом Сергеем Трапезниковым и облдепартаментом продолжается

14 февраля мы опубликовали мнение Сергея Трапезникова на сайте ТВ2, которое касалось провала мусорной реформы. Он утверждал, что причина провала во многом лежит на чиновниках, которые утвердили убыточную схему, не могут согласовать экономически выгодный тариф, а работающих регоператоров, к тому же, подвергают бесчисленным проверкам.

«Иногда молчать лучше, чем говорить, особенно когда сказать нечего», считает экс-начальник департамента природных ресурсов Сергей Трапезников. Так начинает он свое новое повествование о мусорной реформе в ответе на официальный комментарий из «белого дома» на его критику. Но обо всем по порядку.

«Есть и иные причины провала реформы. Главные из них некомпетентность, безответственность и вранье себе и людям. Так, Андрей Кнорр сообщает, что «до реформы, в 2018 году, в Томске за вывоз мусора платили 78,7 рублей. В 2019 году плата была 66 рублей для МКД и 34 рубля для индивидуального строительства. В 2020 году — 53,6 и 27,9 рублей — то есть, еще ниже. В 2022 году для МКД установили тариф в 60 рублей и для ИЖС — в 31 рубль». Разоблачаем ложь и некомпетентность по порядку. Первое: до реформы в 2018 году государством регулировалось только захоронение отходов, а сбор и вывоз отходов осуществлялись в конкурентной среде. Рекомендованный тариф на сбор и вывоз отходов был лишь у муниципальных предприятий, например у УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Второе: в Томске в основном расчет тарифа осуществлялся с квадратного метра, а не с человека. Третье: приведенный Кнорром тариф для индивидуального жилья в 34 рубля и 27 рублей в дальнейшем приведен, мягко говоря, с обманом обывателя. Дело в том, что это тариф для индивидуального жилья в Томской районе. Так сложилось потому, что Департамент природных ресурсов своим приказом от 14 марта 2019 года незаконно установил, что жители индивидуальных домов Томска образуют почти в два раза больше отходов, чем жители таких же домов в Томском районе. Дело в том, что тариф для потребителя складывается из двух параметров: рублей на тонну (или кубический метр), который устанавливает Департамент тарифного регулирования и норматива накопления отходов, которые устанавливает, находящийся в прямом подчинении А. Ф. Кнорра Департамент природных ресурсов», — утверждает Трапезников.

Спустя два дня Департамент природных ресурсов в своем паблике ВКонтакте опубликовал ответ. В тексте департамента отмечается, что Сергей Трапезников стоял у истоков разработки первой территориальной схемы обращения с отходами и несет ответственность за провал мусорной реформы тоже. По мнению департамента, низкая величина установленных тарифов – единственная причина отказа региональных операторов от работы.

«Доводы о незаконности каких-либо документов со стороны С.Я. Трапезникова являются ошибочными. Приказ Департамента об утверждении нормативов накопления ТКО является действующим, несмотря на неоднократные попытки его обжаловать. В основе документа лежат фактические замеры образования отходов, проведенные в течение четырех сезонов в 2017-2018 гг. Фактические результаты замеров легли в основу изменения нормативов накопления ТКО в марте 2019 года для некоторых районов. Но это было продиктовано необходимостью оптимизации платы граждан в муниципалитетах. В 2022 году в регионе проведут новые замеры, которые позволят более точно определить фактические объемы образования отходов. Замеры будут проводиться в 12 сельских поселениях и в 2 городских округах области. С целью осуществления объективного контроля для участия в замерах будут приглашены представители местных администраций. При проведении замеров в обязательном порядке будет проводиться фотофиксация объема образованных отходов», — подчеркивает департамент.



После публикации поста департамент отключил возможность публиковать комментарии, а Сергей Трапезников спустя несколько дней выложил на своей странице пост, в котором вновь разоблачает областных чиновников.

«В ноябре 2020 года мною в СМИ было размещено открытое обращение об идее областных чиновников сделать новый проект территориальной схемы и сократить зоны с семи (так как к этому времени уже объединили 3 и 4 зоны деятельности) до двух. Основанием для этого Максим Кривов указал заключение экспертов публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (далее ППК «РЭО») об экономической неэффективности деятельности регоператоров в настоящих условиях. Мы сделали запрос, и ППК «РЭО» ответил, что расчет о неэффективности территориальной схемы был сделан на основании данных, предоставленных Департаментом природных ресурсов. Так господа чиновники, какие данные вы представили, согласно протокола совещания, о внесении изменений в финансовую модель развития отрасли по обращению с отходами на территории Томской области от 15.10.2020 года? Для семи региональных операторов вы представили одну сумму затрат, и то взятую с потолка, и после этого объявили, что схема неэффективна», — пишет Сергей Трапезников.

Полный ответ экс-начальник департамента природных ресурсов можно прочитать здесь. Хорошо бы устроить публичную дискуссию о проблеме утилизации мусора в областном парламенте, но, увы, пока никто инициативы не проявил.