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03 сентября,
2020
Новости

Кто идет в думу города Томска?

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
1 час назад

Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще  27 депутатов идут по округам. Рассказываем, кто и от какого округа баллотируется. 


Границы округов можно уточнить на сайте думы Томска.

Добавим, что со 2 по 12 сентября проходит досрочное голосование. Первые девять дней избирательные участки будут работать по четыре часа. 11 и 12 сентября проголосовать можно будет с 8 до 20 часов.

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