Кто идет в думу города Томска?

Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще 27 депутатов идут по округам. Рассказываем, кто и от какого округа баллотируется.





Границы округов можно уточнить на сайте думы Томска.