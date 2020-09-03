Новости
Кто идет в думу города Томска?
1 час назад
Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще 27 депутатов идут по округам. Рассказываем, кто и от какого округа баллотируется.
Границы округов можно уточнить на сайте думы Томска.
Добавим, что со 2 по 12 сентября проходит досрочное голосование. Первые девять дней избирательные участки будут работать по четыре часа. 11 и 12 сентября проголосовать можно будет с 8 до 20 часов.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?