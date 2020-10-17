Кто и зачем сносит старинный дом в центре Томска

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16 октября томичи заметили, что по пр. Ленина, 140 (пер. Сакко, 5) сносят старинное здание. Как выяснилось позже этот дом был в списке ценных градоформирующих объектов исторического поселения федерального значения города Томска.

Вечером на место сноса дома прибыла полиция, которую вызвали активисты. Сторож, охранявший стройплощадку, не смог тогда объяснить кому она принадлежит и кто производит работы. На месте присутствовала строительная техника, с помощью которой производился демонтаж строения.

Сегодня утром председатель совета томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова сумела встретиться с одним из собственников земельного участка, на котором находится историческое здание. Вот, что она рассказала ТВ2: «Сегодня мне и полиции один из собственников земельного участка Петр Шнейдер пояснил, на каких основаниях сносят исторический дом. Оказывается, еще в декабре 2019 года они получили ответ от комитета по охране наследия Томской области, согласно которому это здание по Сакко, 5 не является памятником архитектуры или выявленным объектом. Информацией о наличии признаков объекта культурного наследия в комитете не располагают. Вместе с тем в ответе отмечено, что здание находится на территории, которая относится к зоне федерального регулирования. Ответ бы за подписью главы комитета Елены Перетягиной, а исполнителем значится сотрудница госоргана Татьяна Кожуркова».

Никаких пояснений, что значит «зона федерального значения», по словам Боковой, в ответе нет. На основании этого ответа, со слов представителей собственника, они в первой половине января 2020 года на аукционе выкупили этот земельный участок вместе с историческим зданием. Две недели назад собственники направили в мэрию уведомление, что собираются сносить это здание и никаких возражений из мэрии не получили. Поэтому они и стали сносить историческое здание.

Фото: Роман Петрушин

Мария Бокова недоумевает, почему в зоне федерального значения стал возможен этот снос здания. Кроме того, она рассказала, что рабочая группа по корректировке проекта границ исторического поселения Томска до сих пор не завершила работу. Итогового заседания не было. Вопрос о ЦФГО(ценных градоформирующих объектах), т.е. предмете охраны, получается так и остался открытым. А здание по переулку Сакко, 5, которое снесли, было включено в список ценных строений.

Когда Мария Бокова спросила представителя собственников земельного участка, что они планируют здесь строить, они ответили, что пока и сами не знают. «Мы просто очищаем площадку», - ответили они. «Мы считаем, что местные власти специально затягивают выполнение распоряжения президента по утверждению границ исторического поселения, чтобы застройщики успели зачистить стройплощадки», — говорит градозащитница.

В связи с этим ТРО ВООПИиК требует незамедлительного созыва рабочей группы по Историческому поселению в связи с фактом сноса старинного здания.

Член этой комиссии, председатель правления томского отделения «Союз архитекторов России» Сергей Худяков говорит, что озадачен ситуацией, которая произошла со зданием по Сакко, 5. «Мне совершенно непонятно как так получилось, что здание, которое было внесено нашей рабочей группой в список ценных градоформирующих объектов снесено. И более того Елена Перетягина, которая входит в нашу рабочую группу оказывается еще в декабре 2019 году выдала справку заказчику, что это здание не является ценным. Т.е. комиссия заседала, спорила, чего-то утверждала, а оказывается раньше уже были приняты решения, о которых нам никто не сообщил. Нельзя было сразу сказать, я уже выдала заключение, что здание не представляет никакой ценности? Я на заседании говорил, что мэрия и областной комитет по охране памятников культуры должны разобраться между собой», — рассказал ТВ2 Сергей Худяков.

Председатель правления томского отделения «Союз архитекторов России» отметил, что из-за того что до сих пор не доведена до конца работа по проекту границ исторического поселения, любой юрист может доказать, что пока этот проект не утвержден в Минкульте, все эти списки ЦФГО не имеют никакого значения. «Дурацкая ситуация, — говорит член рабочей группы по историческому Томску. — Поэтому я считаю, что надо инициировать введение моратория на снос исторических зданий до утверждения границ исторического поселения. А то получается, что мы выбираем памятники, формируем списки, а в это время застройщики могут делать, то что хотят. Если нельзя силами Томска ввести этот мораторий, то надо обращаться в Москву и привлекать Минкульт. Лично мне неприятно, что я потратил полгода на участие в рабочей группе, два раза в неделю мы заседали, искали компромиссы, научились договариваться, слушать друг друга, а толку от этого никакого нет. Тем более что в этой комиссии были и председатель комитета строительного контроля в мэрии Томска Алексей Макаров, и его заместитель Анастасия Караваева».

Комментарии мэрии и главы комитета по охране памятников Елены Перетягиной по поводу сноса исторического здания ТВ2 рассчитывает получить в понедельник.