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30 октября,
2020
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Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

Томичи жалуются в редакцию ТВ2, что в настоящий момент идет вырубка рябин на проспекте Кирова. Жители соседних домов недоумевают, кому могли помешать деревья вдоль дороги и почему спустя два года после благоустройства сквера по Кирова за него вновь взялись томские «озеленители». На вопрос томички, кто и зачем вырубает деревья, один из рабочих ответил: «Это привет от Кляйна». Что за организация занимается спилом деревьев, рабочий отказался называть. 

Заместитель мэра Вячеслав Черноус рассказал ТВ2, что вырубка деревьев вдоль проспекта Кирова действительно согласована администрацией Томска. По его словам, семь рябин — это сухостой, а живую изгородь из яблони от Дзержинки до Киевской подрезали, «посадили на пень». Так называется омолаживающая обрезка.

Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?
Фото: Александр Сакалов
Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?
Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?
Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?
Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?
Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?

Напомним, что проект благоустройства проспекта Кирова стал победителем рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» и был реализован летом 2018 года за счет федеральных средств. Тогда было вырублено 340 кленов и тополей. Томичи были возмущены таким тотальным сносом деревьев. 

Кто и зачем пилит рябины в сквере на Кирова?

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