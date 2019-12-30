Кто хозяин? Полицейские нашли 33 тонны спирта на Ракетной

В ходе обыска в одном из складских помещений по улице Ракетная в Томске полицией обнаружено и изъято более 33 тонн этилового спирта, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Томской области. Кроме того полицейские арестовали более 3,5 тонн готовой алкогольной продукции , в том числе водки и коньяка известных марок.

Всего в период с 19 по 24 декабря 2019 года в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято около 42 тонн спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.







В настоящее время сотрудниками УМВД России по Томской области проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному распространению алкогольной и спиртосодержащей жидкости на территории региона.





Изъятая спиртосодержащая продукция передана через МРУ Росалкогольрегулирование по СФО в АО «Росспиртпром» на ответственное хранение.

