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30 декабря,
2019
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Кто хозяин? Полицейские нашли 33 тонны спирта на Ракетной

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В ходе обыска в одном из складских помещений по улице Ракетная в Томске полицией обнаружено и изъято более 33 тонн этилового спирта, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Томской области. Кроме того полицейские арестовали более 3,5 тонн готовой алкогольной продукции, в том числе водки и коньяка известных марок.

Всего в период с 19 по 24 декабря 2019 года в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято около 42 тонн спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


В настоящее время сотрудниками УМВД России по Томской области проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному распространению алкогольной и спиртосодержащей жидкости на территории региона.


Изъятая спиртосодержащая продукция передана через МРУ Росалкогольрегулирование по СФО в АО «Росспиртпром» на ответственное хранение.

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