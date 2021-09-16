Ксения Старикова (партия «Новые люди»): В депутаты нужно идти для помощи другим

Ксения Старикова попала в Томск так же, как и многие – поступила в университет. И закончила его с красным дипломом – получила высшее образование по специальности управление персоналом в ТГУ. До этого была золотая медаль в школе. В любое дело, каким бы Ксения ни занималась, она вкладывает душу и максимум усилий. Делать надо хорошо – или не делать вовсе, - этот девиз превратился для Стариковой в жизненное кредо.

Ради помощи другим

Ещё в школе Ксения поняла, что ей очень нравится помогать другим. Поэтому волонтерская деятельность для нее не в новинку. Забота о попавших в трудные жизненные ситуации и поддержка пожилых томичей во время пандемии, семинары для молодежи и помощь приютам для животных, проведение дворовых субботников и высадка саженцев по всей Томской области... Все, что бы ни делала Ксения, наполнено искренним, идущим от самого сердца желанием помочь людям. И люди это чувствуют, с готовностью присоединяясь к волонтерским проектам Стариковой.

Последний год в Томске Ксения Старикова была помощником депутата от партии «Новые люди»: принимала обращения жителей, составляла запросы в различные административные инстанции. Она не понаслышке знает, как можно решить, казалось бы, самую нерешаемую проблему. И хочет, чтобы эти знания приносили пользу людям. — В депутаты нужно идти ради помощи другим, – говорит Старикова. – Я видела силу депутатского запроса. Когда люди обращаются в различные инстанции, то получают отписки. Но стоит направить запрос – глядишь, и всё начинает решаться! Там, где активист Ксения имеет возможность помочь одному человеку, депутат Ксения сможет помочь тысяче! Вот почему наша команда из партии «Новые люди» идет на выборы.

Новые люди – новые решения для Томской области

Знакомство Ксении с Новыми людьми состоялось, когда ее пригласили стать наставником в проекте «Капитаны России». Это образовательная программа для молодых людей, которые обучаются предпринимательству, лидерству, коммуникациям и управленческим технологиям. В прошлом году программа «Капитаны» была запущена и в ТГУ – на базе Института экономики и менеджмента.

Сегодня важная часть депутатской программы Ксении Стариковой и партии «Новые люди» – развитие образования и поддержка студентов. Ксения выступила в поддержку томских учителей и бьется за скорейшую достройку школы в селе Корнилово под Томском. Кроме того, с московскими экспертами Старикова разработала концепцию единой социальной карты, которая позволит студентам всех форм обучения снизить расходы на общественный транспорт. Эту идею, уверены в партии «Новые люди», поддержат не только обучающиеся и их родители, но и администрация Томска и Томской области. Ну и, конечно, транспортная доступность – одна из самых наболевших проблем Томской области. Взять, к примеру, Колпашево или Стрежевое, Красноигловск или любое иное поселение, которое находится вдали от Томска и оживленных автомобильных трасс. — Вы представляете, что такое для человека преодолеть 1,5 тысячи километров бездорожья?! – восклицает Ксения. – Во многие наши села и вовсе нельзя добраться на автомобиле – только по воде. Необходимо обеспечить транспортную доступность всей Томской области. Снизить стоимость междугороднего проезда и обновить транспортный парк. Наладить круглогодичные маршруты в отдаленные районы и поселения.

В интересах жителей всех возрастов

— Я иду на выборы, чтобы привнести новый взгляд и указать на новые возможности для решение застарелых проблем Томска и Томской области, — говорит Ксения Старикова. — Чтобы старшее поколение чувствовало заботу государства, а молодежь получила выразителя и защитника своих интересов. По ее словам, многие думают, что не в силах ничего изменить, но именно осознанное волеизъявление – ключ к переменам. Это показали выборы прошлого года в Томске, где партия «Новые люди» одержала победу. — Приходите на выборы 19 сентября, — обращается Ксения Старикова к жителям Томской области. — Приходите и голосуйте, голосуйте за Новых людей!