Ксения Фадеева: лучший подарок действующей власти наше отчаяние

На заседании Городской думы Томска 3 июня депутат Ксения Фадеева выступила с политическим заявлением. Приводим его с небольшими сокращениями.

«Сегодня 3 августа и до выборов в Государственную Думу России и Областную думу остается меньше двух месяцев. Важно сегодня зафиксировать ту политическую ситуацию, в которой мы оказались. Навальный сидит в тюрьме по ложному обвинению после того, как его отравили в нашем городе химическим оружием. Его штабы и ФБК признаны экстремистскими организациями и запрещены… Все, кто представляет для власти хоть какую-то угрозу, подвергаются гонениям…Права быть избранным лишены сотни тысяч людей. И я, и мои коллеги не можем в течение следующих лет никуда избираться. Борьба с коррупцией, участие в выборах, участие в мирных акциях протеста теперь – экстремизм. Достается не только политикам и активистам. Уже десяток СМИ признаны иностранными агентами. Давят правозащитников и независимых юристов.

Самое плохое, что можно сейчас сделать – поддаться страху, забиться в угол и впасть в уныние. Лучший подарок действующей власти – наше отчаяние, убежденность, что все решено и сделать ничего нельзя. Поэтому я призываю всех приходить на выборы и голосовать против партии жуликов и воров за самых сильных оппозиционных кандидатов на каждом из округов. Важно не только прийти на выборы, но и записаться в наблюдатели, чтобы защитить голоса. Тем, кто читает, что городская дума не место для политических заявлений, хочу сказать следующее. И разбитые дороги, и отсутствие газификации в газодобывающем регионе, и гниющие трамваи, и школы, которые по десять лет ждут капитального ремонта, достались нам не от марсиан. Это следствие так называемой стабильности, когда на страну падали огромные нефтяные доходы. Но они шли не на развитие страны и Томска, в частности, а на обогащение президента и его друзей.»

Ксения Фадеева была избрана депутатом Городской думы в прошлом году. Она возглавляла Штаб Навального в Томске. Посмотреть выступление полностью можно здесь .

Или здесь

Согласно требованиям действующего в настоящее время В России законодательства мы обязаны указывать, что ФБК и штабы Навального признаны эстремистскими организациями