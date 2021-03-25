«Крыша протекает уже 21 год»: прогибается потолок, падает шифер

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В доме на Олега Кошевого, 40 в одной из квартир из-за воды рушится потолок, рассказали жители. В феврале 2021 года УК «Жилремсервис» поставила подпорные балки, но вода продолжает бежать. Недавно с крыши упал шифер — воды стало еще больше. В УК жильцам сказали, что ремонтировать крышу не будут, так как в доме есть должники. Капитальный ремонт крыши запланирован на 2045 год.

Жительница пострадавшей квартиры Светлана Романова в дом заселилась в 2000 году. По ее словам, с тех пор крыша протекает постоянно. В 2015 году в УК застелили перекрытие под крышей «целлофаном и заклеили скотчем».

— В итоге шесть лет под пленкой был парниковый эффект и дерево (потолок ее квартиры — прим. ред.) сгнило в труху, — рассказывает Светлана Романова. — Потолок начал провисать еще в прошлом году. Недавно под его весом стала ломаться плитка — в феврале этого года приехали из УК и поставили подпорки. Когда приехали балки ставить, залезли на крышу и сказали: «хана». Видимо, хана моей квартире.



Несколько дней назад Светлана из окон увидела кусок шифера, который скатился с крыши. Воды в квартиру стало бежать еще больше. До происшествия в квартире вместе со Светланой жили сын с женой и две внучки. Из дома они переехали на съемную квартиру: «Дети маленькие, опасно здесь жить».

— Вчера из УК приезжали по поводу шифера, сказали, что ничего делать не будут, пока весь дом не оплатит долги, просто заново постелили над моей квартирой целлофан, — рассказывает Светлана. — Почему-то из всего дома у меня у одной бежит, и именно с этой стороны падает шифер... Но при этом из-за воды весь дом приходит в негодность.

Дом на Олега Кошевого, 40 1958 года постройки, аварийным не признан. По словам Светланы, чтобы получить статус аварийного, нужно заплатить 30 тысяч рублей, а другие жильцы скидываться на комиссию не хотят — таких проблем у них нет. При этом в подъезде крыша тоже протекает.

В УК «Жилремсервис» с журналистом общаться отказались: «То, что вы представитель ТВ2, это вам не дает права задавать такие вопросы. По поводу крыши — жители ее привели в такое состояние сами. Уточните у жителей, оплачивают ли они услуги, чтобы проводить работы на доме».