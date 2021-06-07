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07 июня,
2021
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Крупный российский ритейлер откроет в Томской области 11 супермаркетов

ТВ2
ТВ2
1 день назад

X5 Retail Group откроет в Томской области еще 11 супермаркетов, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Крупный российский ритейлер откроет в Томской области 11 супермаркетов

Томская область заключила соглашение с крупным ритейлером X5 Retail Group о том, что в регионе откроются еще 11 супермаркетов «Пятерочка», а также расширится ассортимент томской продукции в магазинах.


Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководитель X5 Retail Group Игорь Шехтерман подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, в соответствии с которым ритейлер в этом году откроет в Томской области 11 супермаркетов «Пятерочка», инвестировав в развитие розничной торговли региона 200 миллионов рублей. 


По информации администрации, российская сеть продуктовых магазинов «Пятерочка», находящаяся в управлении компании X5 Retail Group, начала работу в Томской области в 2018 году и сегодня насчитывает 57 торговых точек в Томске, Северске, Стрежевом, Асиновском, Зырянском, Первомайском, Томском и Шегарском районах.


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