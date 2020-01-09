Крупный пожар произошел в деревне под Томском

Крупный пожар произошел в деревне Черная речка Томского района. Его площадь превысила 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме поступило 9 января в 9:26. На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома площадью 120 кв. м, а также баня и сарай, находящиеся в трех метрах от дома.





В ликвидации пожара участвовали 18 человек и четыре единицы техники. Огонь ликвидировали в 10:44. Площадь пожара составила 220 кв. м. В результате сгорели надворные постройки, обгорела обрешетка крыши жилого дома, частично прогорело потолочное перекрытие.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.