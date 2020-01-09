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09 января,
2020
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Крупный пожар произошел в деревне под Томском

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Крупный пожар произошел в деревне Черная речка Томского района. Его площадь превысила 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме поступило 9 января в 9:26. На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома площадью 120 кв. м, а также баня и сарай, находящиеся в трех метрах от дома.


В ликвидации пожара участвовали 18 человек и четыре единицы техники. Огонь ликвидировали в 10:44. Площадь пожара составила 220 кв. м. В результате сгорели надворные постройки, обгорела обрешетка крыши жилого дома, частично прогорело потолочное перекрытие.


Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
Крупный пожар произошел в деревне под Томском
Фото: МЧС России по Томской области
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