Крупный пожар произошел на улице Нахимова в Томске

Деревянные постройки сгорели на улице Нахимова. Очевидцы считают, что причиной возгорания послужил поджог.

«На улице Нахимова горели сараи. Предварительная площадь горения – 100 кв. м. В 15.01 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 15 человек и три единицы техники», — сообщил ТВ2 начальник пресс-службы регионального МЧС Евгений Пинчуков.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 14.28.

Жители соседних домов отмечают, что пожар произошел на территории, где предполагается многоквартирное строительство. Согласно информации администрации, сейчас ведется подготовка документации по планировке территории в целях размещения жилой застройки в границах квартала, ограниченного ул. Вершинина, ул. Нахимова, пер. Промышленным, ул. Полины Осипенко. Площадь территории ориентировочно составляет 20 000 кв. м.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы рассказываем про то, что происходит.