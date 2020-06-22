Крупный пожар произошел на улице Нахимова в Томске
Деревянные постройки сгорели на улице Нахимова. Очевидцы считают, что причиной возгорания послужил поджог.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 14.28.
«На улице Нахимова горели сараи. Предварительная площадь горения – 100 кв. м. В 15.01 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 15 человек и три единицы техники», — сообщил ТВ2 начальник пресс-службы регионального МЧС Евгений Пинчуков.
Жители соседних домов отмечают, что пожар произошел на территории, где предполагается многоквартирное строительство. Согласно информации администрации, сейчас ведется подготовка документации по планировке территории в целях размещения жилой застройки в границах квартала, ограниченного ул. Вершинина, ул. Нахимова, пер. Промышленным, ул. Полины Осипенко. Площадь территории ориентировочно составляет 20 000 кв. м.
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