Крупный пожар, охвативший два дома, произошел в Томской области

Крупный пожар произошел в селе Мельниково Шегарского района Томской области. Горел жилой дом, огонь начал переходить на соседний, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров.





Информация о возгорании в жилом доме поступила в 06:45 17 марта. На момент прибытия первого подразделения горели дом и надворные постройки по переулку Водяному, 5, существовала угроза соседним домам.





«Из соседнего дома по переулку Водяному, 3 пожарными через окно были спасены пять человек, из них трое детей», — сообщили в ведомстве.





В результате у дома по Водяному, 5 сгорела и частично обрушилась обрешетка крыши, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорела веранда, обгорела и обрушилась крыша крытого двора, у надворных построек обгорели стены внутри и снаружи. У гаража сгорела крыша.





У дома по переулку Водяному, 3 оплавился виниловый сайдинг, у гаража возле дома обгорела стена.





Ликвидировали возгорание в 07:45. В тушении участвовали 14 человек, четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.