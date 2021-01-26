Крупный мясной комплекс за 1,7 млрд рублей появится в Томской области

Агрохолдинг «Томский» реализует инвестиционный проект по созданию крупного животноводческого комплекса. Объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей. Структура мясного комплекса охватит территории Томского и Первомайского районов.





В 2020 году к реализации проекта приступил инвестор, вложивший в него более 250 млн рублей.





К 2026 году производство мяса говядины на комплексе планируется увеличить до 550 тонн в убойном весе в год, общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированных мясных пород – до 15 тысяч голов, а также создать откормочную площадку в Первомайском районе на 5 тысяч голов.





Сейчас на ферме идет реконструкция убойного пункта, затем планируется запустить цех по глубокой переработке мяса, субпродуктов и посолу шкур КРС, что увеличит выход продукции с одной головы до 75%.