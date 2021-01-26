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26 января,
2021
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Крупный мясной комплекс за 1,7 млрд рублей появится в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Агрохолдинг «Томский» реализует инвестиционный проект по созданию крупного животноводческого комплекса. Объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей. Структура мясного комплекса охватит территории Томского и Первомайского районов.


В 2020 году к реализации проекта приступил инвестор, вложивший в него более 250 млн рублей.


К 2026 году производство мяса говядины на комплексе планируется увеличить до 550 тонн в убойном весе в год, общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированных мясных пород – до 15 тысяч голов, а также создать откормочную площадку в Первомайском районе на 5 тысяч голов.


Сейчас на ферме идет реконструкция убойного пункта, затем планируется запустить цех по глубокой переработке мяса, субпродуктов и посолу шкур КРС, что увеличит выход продукции с одной головы до 75%.

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