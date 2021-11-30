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  3. Крупный пожар произошел на ферме на севере Томской области. Сгорели больше тысячи кур
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Крупный пожар произошел на ферме на севере Томской области. Сгорели больше тысячи кур

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Пожар произошел на ферме в Стрежевом. Внутри деревянного здания на момент возгорания находились находились 1088 кур-несушек, 574 бройлеров и 206 перепелов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Автор:  региональное МЧС

На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Пожар удалось ликвидировать к 11:30. 

Общая площадь пожара составила 240 кв.м. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, обгорели потолочные перекрытия, внутри обгорели стены. Сгорели куры, бройлеры, перепела.

Причина возгорания устанавливается.

Автор:  региональное МЧС
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