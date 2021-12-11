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Новости

Крупный пожар произошел ночью в Томске. Пострадала женщина

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Жилой дом в Парабельском переулке загорелся ночью в Томске. Общая площадь пожара составила 151 квадратный метр, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло ночью 11 декабря. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки. Пожарные спасли хозяйку квартиры №1.

В результате пожара обгорела по всей площади и частично обрушилась обрешетка крыши дома. Обгорели надворные постройки. 

На месте работали 29 человек, к тушению привлекались семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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