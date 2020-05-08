Добрые новости
08 мая,
2020
Новости

Крупные ритейлеры готовы трудоустроить томичей на фоне ситуации с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ряд томских сетевых ритейлеров начал активный набор персонала, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.


Так, в компанию «SPAR» требуются су-шефы, технологи, повара, а также мастера производственного участка. Чтобы занять эти рабочие места, нужно подать заявку на сайте работавламе.рф или по телефону 44-40-22. Собеседование можно будет пройти в режиме онлайн. В целом, в «Ламе» открыто более 60 вакансий.


В томском отделении сети «Мария-Ра» примут на работу кассиров-продавцов, продавцов и уборщиц. В компании отмечают, что готовы предложить трудоустройство сотрудникам, «которые по той или иной причине оказались не задействованы в работе» или попали под сокращение. Заинтересовавшиеся вакансиями могут обратиться по единому телефону «горячей линии» по вопросам подбора персонала по телефону 8-800-77-55-999 и через сайт компании.


Согласно базе вакансий службы занятости населения, включающей более 1100 позиций, в Томской области сейчас наиболее востребованы водители — 692 мест, охранники — 425 мест, военнослужащие — 337 мест, и уборщики — 216 мест. Также среди востребованных профессий врачи различных специализаций, медсестры, инженеры, воспитательницы и продавцы.


Ознакомиться с представленными там вакансиями можно онлайн.

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