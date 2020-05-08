Крупные ритейлеры готовы трудоустроить томичей на фоне ситуации с коронавирусом

Ряд томских сетевых ритейлеров начал активный набор персонала, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.





Так, в компанию «SPAR» требуются су-шефы, технологи, повара, а также мастера производственного участка. Чтобы занять эти рабочие места, нужно подать заявку на сайте работавламе.рф или по телефону 44-40-22. Собеседование можно будет пройти в режиме онлайн. В целом, в «Ламе» открыто более 60 вакансий.





В томском отделении сети «Мария-Ра» примут на работу кассиров-продавцов, продавцов и уборщиц. В компании отмечают, что готовы предложить трудоустройство сотрудникам, «которые по той или иной причине оказались не задействованы в работе» или попали под сокращение. Заинтересовавшиеся вакансиями могут обратиться по единому телефону «горячей линии» по вопросам подбора персонала по телефону 8-800-77-55-999 и через сайт компании.





Согласно базе вакансий службы занятости населения, включающей более 1100 позиций, в Томской области сейчас наиболее востребованы водители — 692 мест, охранники — 425 мест, военнослужащие — 337 мест, и уборщики — 216 мест. Также среди востребованных профессий врачи различных специализаций, медсестры, инженеры, воспитательницы и продавцы.





Ознакомиться с представленными там вакансиями можно онлайн.