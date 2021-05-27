«Крупнейший в стране сад жимолости»: губернатор отчитывается о достижениях бизнеса и вузов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в Законодательной думе региона, рассказывал больше не о достижениях обладминистрации и своих лоббистких удачах, а об успехах бизнеса и вузов. Кроме того не смотря на то, что в повестке Думы значился отчет за 2020 год и шестилетний период с начала реализации Стратегии социально-экономического развития региона, утвержденной областным парламентом в 2015 году, губернатор говорил о событиях, которые произошли за весь его губернаторский срок.

«В полтора раза всего лишь за несколько лет выросла переработка дикоросов. Компания «САВА» высадила крупнейший в стране сад жимолости, запустила производство вяленой ягоды в сиропах. «Эко-фабрика «Сибирский кедр» модернизировала линию по переработке кедрового ореха. Компания «Биолит» увеличила выпуск инновационной продукции для повышения иммунитета. «Солагифт» модернизировал технологические линии по выпуску продуктов из хвои. Крупнейшие предприятия отрасли инвестировали в свое развитие почти полтора миллиарда рублей», – добавил томский губернатор.

Также губернатор, рассказал, что пищевая отрасль за шесть лет приросла в денежном выражении на 30%. Межениновская птицефабрика построила завод по выпуску рапсового масла, что позволило увеличить производство растительных масел в регионе в 200 раз. Выпуск сыров с 2015 года в Томской области увеличился в 26 раз: как за счет технологической модернизации производств на «Томском» и «Деревенском молочке», так и за счет появления большого количества ремесленных сыроварен. «Арт-Лайф» открыл производство желатиновых капсул, а предприятия «Сибирь» и «Кахети» запустили новые линейки алкогольной продукции.

«С 2013 года наш бизнес, технологические и научные центры поставили ведущим компаниям нефтяной, газовой, нефтехимической и энергетической промышленности продукции на 75 миллиардов рублей. Напомню, что начинали-то с трехсот миллионов», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Что касается вузов, то губернатор отметил, что с 2015 года ежегодное финансирование томских университетов и академических институтов увеличилось с 25 до более чем 30 миллиардов рублей. При этом финансирование научной деятельности выросло до 7,5 миллиарда в год.





«Развитие человеческого капитала вывело Томскую область на первую позицию в стране по индексу научно-технического потенциала. Этот рейтинг рассчитывается на основании трех показателей: «Финансирование научных исследований и разработок», «Кадры науки» и «Результаты научных исследований и разработок», – сообщил парламентариям губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





В томских университетах учится молодежь из 93 стран мира и 78 российских регионов. Томск вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира. Два томских университета – ТПУ и ТГУ – в числе сильнейших университетов мира по предметному направлению. Томский политехнический вошел в ТОП-25 по направлению «Нефтяная инженерия» и в первую сотню по «Промышленной инженерии», а Томский государственный вплотную приблизился к первой сотне университетов по направлениям «Лингвистика» и «Металлургия – Новые материалы».





«О востребованности нашего высшего образования говорят не только рейтинги, но и молодежь со всего мира, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – За шесть лет количество иностранных студентов у нас в Томске увеличилось более чем на 15%. Сегодня почти каждый пятый студент приехал к нам в регион из-за рубежа. По этому показателю мы третьи в стране, уступая только Москве и Петербургу. О конкурентности дипломов томских университетов говорит и бизнес. Показатель трудоустройства наших выпускников растет с каждым годом и в 2020-м составил почти 95%».





Глава региона отметил, что университеты развивают не только научную и учебную базу, но и инфраструктуру для студентов. За последние годы ТГУ построил два новых общежития – «Маяк» и «Парус» на тысячу мест каждое. ТПУ – общежитие на 700 мест и бассейн. ТУСУР построил новый учебно-лабораторный корпус и общежитие на 350 мест.





«Конечно, главный импульс развитию университетского и научного Томска даст проект «Большой университет», который получил поддержку на уровне правительства, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Неотъемлемая часть этого проекта – развитие инфраструктуры и строительство современного кампуса. Он включит в себя гостиницу для иногородних студентов на 10 тысяч мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный учебный центр с R’n’D-представительствами крупных бизнес-компаний».





«Сегодня федеральные министерства завершают работу над детализацией дорожной карты проекта, заканчивается работа над мастер-планом», – рассказал депутатам губернатор.



