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Крупнейший ТРЦ Томска «Изумрудный город» сообщил, что не будет проверять QR-коды

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Торговый центр «Изумрудный город» не будет проверять при входе QR-коды и спрашивать справки или ПЦР-тесты, подтверждающие, что посетитель не болен коронавирусом. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях центра.

В сообщении уточняется, что пока «остановлена работа детских и развлекательных заведений, кинотеатра, фуд-корта, кафе и ресторанов без отдельного входа в ТРЦ». Согласно распоряжению губернатора, кинотеатры и игровые зоны смогут заработать с 15 ноября. При этом, это же распоряжение предписывает не пускать непривитых от ковида томичей (если у них нет ПЦР-теста).

Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

С 1 по 7 ноября правоохранительные органы Томской области провели больше 500 антиковидных рейдов. В Томске за нахождение в общественных местах без защитных масок административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Стройпарк», «Мегаполис» и «Смайл City», уточняла пресс-служба обладминистрации.

При этом, накануне РБК со ссылкой на источник в Правительстве сообщил, что власти разработали законопроекты, которые сделают обязательным наличие QR-кодов для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок. Позднее эту информацию подтвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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