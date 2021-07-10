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Главная Новости Крупная пробка образовалась на выезде из Томска
Новости

Крупная пробка образовалась на выезде из Томска

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

Крупная пробка образовалась на выезде из Томска от улицы Нахимова вдоль Коммунального моста. 

Автор:  ТВ2

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение парализовано на улице Нахимова, в начале улицы Ленина и на Московском тракте в сторону Коммунального моста. Движение транспорта на этом участке практически остановлено с утра субботы.

В соцсетях томичи жалуются, что стоят в пробке больше 20 минут. 

«Дорога в студенческий кампус, пробка начинается от перекрестка улицы Вершинина и Нахимова. Видимо, канатную дорогу надо строить от площади Южной», — пишут в соцсетях. 

По информации ТВ2, сотрудники областного ДРСУ вчера начали ремонт дороги на Шегарском тракте. 

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», из Томска без пробок можно выехать через Новый мост. 

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