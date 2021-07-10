Крупная пробка образовалась на выезде из Томска от улицы Нахимова вдоль Коммунального моста.

Автор: ТВ2

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение парализовано на улице Нахимова, в начале улицы Ленина и на Московском тракте в сторону Коммунального моста. Движение транспорта на этом участке практически остановлено с утра субботы.

В соцсетях томичи жалуются, что стоят в пробке больше 20 минут. «Дорога в студенческий кампус, пробка начинается от перекрестка улицы Вершинина и Нахимова. Видимо, канатную дорогу надо строить от площади Южной», — пишут в соцсетях. По информации ТВ2, сотрудники областного ДРСУ вчера начали ремонт дороги на Шегарском тракте.