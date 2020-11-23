Круглый стол ЕС-Россия: томичи примут участие в обсуждении образования в эпоху после COVID-19

24 ноября с 11:00 до 14:00 (московское время) пройдет онлайн круглый стол ЕС-Россия «Новые образовательные модели и практики, включая интернационализацию в эпоху после пандемии COVID-19».
Быстрое распространение вспышки Covid-19 оказало огромное социальное, экономическое воздействие и влияние на здоровье людей во всем мире. Одним из секторов, которым пришлось быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, стала система высшего образования. Количество вызовов и рисков, с которыми университеты столкнулись с самого начала пандемии Covid-19, огромно и во многих отношениях характерно для систем высшего образования многих стран. Круглый стол соберет вместе официальных лиц и экспертов из России и ЕС, чтобы представить и обсудить эти вопросы с российской и европейской точек зрения. В обсуждении примут участие: министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, посол ЕС в России Маркус Эдерер, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.
Валерий Фальков, Маркус Эдерер, Сергей Жвачкин, Эдуард Галажинский
Модераторами круглого стола выступят Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и Лоран Бошеро, глава секции по науке и технологиям, представительства ЕС в России.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Трансляция секций будет также доступна на официальных каналах ТГУ в YouTube: на русском языке и на английском языке.
Посмотреть программу круглого стола можно здесь.
Ключевые спикеры секций:
Стефан ХЕРМАНС, директор программной стратегии и оценки генерального директората по образованию и культуре Европейской Комиссии
Иван ПРОСТАКОВ, проректор по международным связям НИУ ВШЭ
Клаудиа КНАБЕЛЬ, глава отдела стипендиальных программ по Северному полушарию DAAD (Германская служба академических обменов), ФРГ
Никита АНИСИМОВ, ректор Дальневосточного федерального университета
Томас ЭСТЕРМАНН, директор по вопросам управления, финансирования и развитию общественной политики Ассоциации европейских университетов
Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ, ректор Томского государственного университета