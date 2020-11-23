Круглый стол ЕС-Россия: томичи примут участие в обсуждении образования в эпоху после COVID-19

24 ноября с 11:00 до 14:00 (московское время) пройдет онлайн круглый стол ЕС-Россия «Новые образовательные модели и практики, включая интернационализацию в эпоху после пандемии COVID-19».





Быстрое распространение вспышки Covid-19 оказало огромное социальное, экономическое воздействие и влияние на здоровье людей во всем мире. Одним из секторов, которым пришлось быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, стала система высшего образования. Количество вызовов и рисков, с которыми университеты столкнулись с самого начала пандемии Covid-19, огромно и во многих отношениях характерно для систем высшего образования многих стран. Круглый стол соберет вместе официальных лиц и экспертов из России и ЕС, чтобы представить и обсудить эти вопросы с российской и европейской точек зрения. В обсуждении примут участие: министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, посол ЕС в России Маркус Эдерер, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

