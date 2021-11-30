Крышу дома на Герцена, откуда свисали снежные шапки, очистили

В выходные АН ТВ2 опубликовало народную новость с жалобами жителей дома по Герцена,15 о том, что свисающий с крыши снег может обрушиться на прохожих. Жители дома написали обращение к мимо проходящим людям.

Крышу деревянного дома, откуда свисали снежные шапки, почистили, а тротуар рядом с домом огородили сигнальными лентами, сообщили в мэрии.

В администрации Кировского района также сообщили, что в настоящее время инициируют конкурс по выбору жилищной организации, которая будет обслуживать дом.

«Работа по уборке снега с кровель домов Томска проводится УК и ТСЖ ежедневно, инспекторы «Санитарной милиции» и представители районных администраций проводят мониторинг качества уборки снега. Администрация Томска также напоминает томичам о необходимости соблюдать правила личной безопасности: не парковать под снежными навесами автомобили и обходить опасные места», — сказали в мэрии.