Кромка ледостава на Оби покинула территорию Томской области

Паводковая обстановка на 5 мая.





За сутки река вскрылась на протяжении 61 километра.





Уровень воды в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района повысился за сутки на 34 см и составляет 925 см при опасной отметке 864 см (превышение на 61 см).

На остальных гидропостах уровни воды не превышены.





Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 25 см и составляет 634 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 30 см и составляет 622 см при опасной отметке 750 см.





В Томской области сейчас находятся 5 переливов автодорог (плюс один перелив за сутки) в трех муниципальных образованиях. Переливы контролируются.





1. С 3 мая: в Кривошеинском районе в результате повышения уровня воды в Оби произошел перелив на 9-м км автодороги Иштан – Никольское. Протяженность перелива составляет 60 метров (+ 40 метров за сутки), глубина – 38 сантиметров (+ 23 см за сутки). Транспортное сообщение не нарушено. В с. Никольское выставлен временный пост пожарной охраны (1 единица техники, 3 человека).





2. С 3 мая: в Бакчарском районе в результате повышения уровня воды в р. Бакчар произошел перелив на 23 км дороги Бакчар – Подольск притокой Тигзо. Протяженность перелива составляет 75 метров (+ 30 метров), глубина – 95 см (+ 30 см).

В населенном пункте Подольск находится 10 домов, из них один жилой дом, в котором проживает женщина 1942 года рождения. Транспортная доступность на моторной лодке.





3. С 3 мая: в Тегульдетском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым произошел перелив на 16 км автодороги Тегульдет – Центрополигон. Протяженность перелива составляет 50 метров (+20 метров), глубина – 60 см (+20 см). Транспортная доступность на технике повышенной проходимости.





4. С 3 мая: в Тегульдетском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым произошел перелив на 33 км автодороги Тегульдет – Белый Яр. Протяженность перелива составляет 60 метров (+18 метров), глубина – 60 см (+7 см). Транспортная доступность на технике повышенной проходимости.





5. С 4 мая: в Тегульдетском районе в результате повышения уровня воды в р. Чулым произошел перелив на 46 км автодороги Тегульдет – Белый Яр. Протяженность перелива составляет 80 метров, глубина – 65 см. Транспортная доступность на технике повышенной проходимости.





Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.