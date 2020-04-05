Крестный ход против коронавируса прошел в Томске: фото
Автомобильный крестный ход против распространения коронавируса прошел в Томске, сообщается на сайте томской епархии.
Крестный ход организовали «по благословению» митрополита Томского и Асиновского Ростислава.
Секретарь Томской епархии, архимандрит Иосиф (Еременко) совершил автомобильный крестный ход вокруг города Томска с чудотворной Богородской иконой Божией Матери. Его сопровождали еще два священнослужителя. В машине они читали молитву об избавлении Томска от распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что православные томичи, которые находятся на самоизоляции, читали акафист Божией Матери дома.
В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.
Всего на сегодня в России зарегистрировано 4731 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти, выздоровели 333 человека. В Сибири известно о 107 случаях заражения.
Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома.
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