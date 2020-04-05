Крестный ход против коронавируса прошел в Томске: фото

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Автомобильный крестный ход против распространения коронавируса прошел в Томске, сообщается на сайте томской епархии.

Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru

Крестный ход организовали «по благословению» митрополита Томского и Асиновского Ростислава.

Секретарь Томской епархии, архимандрит Иосиф (Еременко) совершил автомобильный крестный ход вокруг города Томска с чудотворной Богородской иконой Божией Матери. Его сопровождали еще два священнослужителя. В машине они читали молитву об избавлении Томска от распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что православные томичи, которые находятся на самоизоляции, читали акафист Божией Матери дома.

Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru

Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru