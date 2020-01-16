Крещение 2020: где оборудованы купели и как окунуться

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Больше десяти крещенских купелей оборудованы в Томске и пригородах.

В Томске, как и в прошлые годы, иордань будет обустроена на Белом озере. Богослужение начнется в Воскресенской церкви в 12.00, продолжится Крестным ходом, который проследует к Белому озеру. Примерно в 12.30 начнутся купания. Купель будет открыта для желающих окунуться до 20.00.



На Белом озере возле специально оборудованной походной часовни в течение всего дня будет дежурить священник, который сможет дать благословение на окунание в освященной воде и ответить на любые вопросы.

Фото: пресс-служба мэрии Томска

Также пройдут купания на озере Щучьем в окрестностях микрорайона «Северный парк», в деревне Кисловка Томского района будет обустроена купель.



Купание будет проходить после освящения воды, с 11:00 до 20:00. Вход в купель обустроен деревянными сходнями, для переодевания рядом будет установлена отапливаемая палатка. За безопасностью купания будут следить дежурные сотрудники ГИМС МЧС, ГИБДД, полиции, бригада медиков ЦРБ.



В Северске крещенские купания пройдут на территории банно-саунного комплекса в природном парке.



В Томском районе освящение воды совершат в нескольких населенных пунктах. В селе Коларово на реке Томи — в 11:30, в селе Корнилово на реке Ушайке — в 14:00, на озере в селе Малая Михайловка – в 15:00.



На озерах в п. Самусь — в 9:00, с. Октябрьское — в 11:00, в селе Семилужки — в 12:00, на реке Порос около села Зоркальцево — в 11:00. В Моряковском Затоне иордань будет обустроена на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, освящение воды начнется в 12:00.



Рядом со всеми купелями будут дежурить сотрудники МЧС и полиции. Больше всего людей ожидается в селах Зоркальцево и Коларово.

Фото: Томская епархия, vk.com/pravtomsk

Перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть. У гипертоников и вовсе может случиться инсульт.

Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить. Последствия такого купания серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы.



За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть обеспечить организм «топливом». Когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет бешено тратить все ресурсы на обогрев и ни одна килокалория не будет лишней.

Перед купанием желательно натереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом.

Перед погружением раздеваться лучше постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут — обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.