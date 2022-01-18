Крещение в Томске: отмена крестного хода и раздача святой воды

При этом, с 18 января во всех православных храмах города будет проходить раздача святой воды.

18 и 19 января Православная Церковь празднует Крещенский сочельник и Крещение Господне. В Томске в этом году «по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки» не будет крестного хода, а также традиционных крещенских купаний на Белом озере, сообщается на сайте епархии.

Вода становится святой только после молитв священника и троекратного опускания в воду креста. Первый раз освящённую крещенскую воду разливают прихожанам после утренней литургии 18 января, второй раз – в ночь на 19 января.

В частности, в Богоявленском кафедральном соборе, первое освящение воды пройдет после утреннего богослужения 18 января. Раздавать крещенскую воду в этот день будут примерно до 19:00. Второе освящение воды состоится 19 января около 2.00. Верующие смогут набрать ее до 22:00.

В большинстве остальных храмов раздача воды продлится до вечера 19 января.

Люди верят, что вода обладает целебными свойствами, которые действуют еще долго после Крещения. Священники рекомендует пить воду небольшими порциями, причем крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой. Кипятить святую воду или использовать для приготовления пищи строго запрещено. Если передумали пить – можно окропить ей комнаты и углы дома, считается, что этот ритуал избавит жилище от