Кремль рассмотрит поправки к закону об «иноагентах», предложенные независимыми СМИ

«Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — пообещал Песков.

Напомним, 27 августа ряд российских СМИ обратился президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.

С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.