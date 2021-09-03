Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Кремль рассмотрит поправки к закону об «иноагентах», предложенные независимыми СМИ
Новости

Кремль рассмотрит поправки к закону об «иноагентах», предложенные независимыми СМИ

ТВ2 ТВ2

1 сентября редакции независимых СМИ предложили 12 поправок в закон об «иноагентах». В Кремле предложенные поправки пообещали рассмотреть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — пообещал Песков.

Напомним, 27 августа ряд российских СМИ обратился президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.

С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.