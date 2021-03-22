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22 марта,
2021
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Кремль опубликовал фото совместного отдыха Путина и Шойгу в Сибири

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге. Об отпуске руководителей сообщил Кремль, не называя при этом регион.

Кремль опубликовал фото совместного отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Путин и Шойгу катаются по тайге на вездеходах и гуляют, — сообщил телеграм-канал журналистов кремлевского пула. — А еще министр обороны показал президенту мастерскую. Он там из сухих деревьев делает поделки. 

Кремль опубликовал фото совместного отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Кремль опубликовал фото совместного отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Кремль опубликовал фото совместного отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Тайга.инфо сообщает, что Кремль впервые за последние годы не стал называть не только регион, в который приехал президент, но и примерное местоположение. До 2019 года пресс-служба указывала, что глава государства отдыхал в Туве или Хакасии, но после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы второй из республик традиция прервалась.


Уже в 2019-м Кремль не стал называть регион отдыха Владимира Путина, ограничившись примерным ориентиром — рекой Енисей. Хотя глава Тувы Шолбан Кара-оол уверял, что речь шла именно о Тыве. 

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