Кремль не видит повода для возбуждения дела по факту случившегося с Навальным

Кремль прокомментировал заявление врачей немецкой клиники «Шарите» о том, что Алексея Навального отравили. В администрации президента считают, что берлинские медики безопносвательно «спешат, употребляя слово ''отравление''», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, снижение уровня холинестеразы у Навального обнаружили еще омской больнице. Там же политику начали вводить препарат атропин, которые используют для лечения медики в «Шарите».

Очень важно выяснить, что же стало причиной снижения уровня, и как раз вот эту причину наши медики и немцы пока установить не смогли, - пояснил Песков. - По крайней мере, это следует из заявления немецких коллег наших докторов. Вещества нет, к сожалению, анализы его не показывают».

Дмитрий Песков добавил, что Кремль пока не видит повода для возбуждения уголовного дела по факту госпитализации Навального. По его словам, сначала нужно установить вещество, из-за которого политик попал в больницу. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — заявил пресс-секретарь президента.





Предположения о причастности к отравлению Владимира Путина Дмитрий Песков отверг и назвал «пустым шумом».









Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.



Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.





Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.





24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик. Вечером того же дня берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Алексея Навального отравили.Исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. К ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, вещества класса «Новичок». Этим ядом в 2019 году отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.





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