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Кремль, миньон и большой Заяц: в томских колониях прошел очередной конкурс снежных фигур

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Руководство областного УФСИН России подвело итоги традиционного зимнего конкурса снежных фигур. Об этом сообщается на сайте томского УФСИН.

Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru

«Главным трендом этого года стали тигры разнообразных расцветок. В создании скульптур участвовали коллективы осужденных, где каждому была определена своя роль. Дизайнер рисовал эскиз, художник подбирал цветовую палитру, а черновую работу - подготовку каркаса, набивку его снегом, покрытие ледяной коркой делали подмастерья, в основном, новички, впервые участвующие в конкурсе. Руководили творческим процессом сотрудники воспитательных отделов», — говорится в сообщении.

В итоге жюри определило победителей. Первое место заняли осужденные из ИК-4, второе место – мастера из ЛИУ-1, третье – скульпторы из ИК-3. Авторы лучших фигур могут рассчитывать на поощрение администрации учреждения, в котором они отбывают наказание.

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