Кремль, миньон и большой Заяц: в томских колониях прошел очередной конкурс снежных фигур

Руководство областного УФСИН России подвело итоги традиционного зимнего конкурса снежных фигур. Об этом сообщается на сайте томского УФСИН.

«Главным трендом этого года стали тигры разнообразных расцветок. В создании скульптур участвовали коллективы осужденных, где каждому была определена своя роль. Дизайнер рисовал эскиз, художник подбирал цветовую палитру, а черновую работу - подготовку каркаса, набивку его снегом, покрытие ледяной коркой делали подмастерья, в основном, новички, впервые участвующие в конкурсе. Руководили творческим процессом сотрудники воспитательных отделов», — говорится в сообщении.

В итоге жюри определило победителей. Первое место заняли осужденные из ИК-4, второе место – мастера из ЛИУ-1, третье – скульпторы из ИК-3. Авторы лучших фигур могут рассчитывать на поощрение администрации учреждения, в котором они отбывают наказание.