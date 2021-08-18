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Главная Новости Кредиты банка «Открытие» для предпринимателей начал выдавать робот
Новости

Кредиты банка «Открытие» для предпринимателей начал выдавать робот

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Банк «Открытие» первым на российском рынке полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Умный голосовой помощник Мария позволил банку в пять раз снизить расходы на исходящие коммуникации. Этот проект реализован в партнерстве с компанией-разработчиком «Voximplant».

Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы — так же, как обычный оператор. Настройки робота оперативно меняются в зависимости от конкретных ситуаций в общении с клиентами, подстраиваясь под их потребности. Внедрению робота предшествовали тесты и опросы клиентов. Их результаты позволили доверить роботу звонки всем клиентам «Открытия» из сегмента малого бизнеса.

Участие робота сократило расходы банка на такие коммуникации в пять раз. Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона клиентов сократилось в шесть раз. Кроме того, уровень информированности клиентов вырос на девять процентных пунктов.

Во время звонка клиенту робот воспроизводит заранее запрограммированную информацию, используя технологию синтеза речи Text-to-Voice. Важно, что это не шаблонная запись разговора реального человека, а именно собственная синтезированная речь. Это означает, что Мария буквально говорит, а не включает звуковую дорожку. Каждый ее разговор будет уникален и продиктован конкретными вопросами клиентов.

Слушая ответ клиента, робот переводит сказанное в текст при помощи технологии распознавания речи Speech-to-text, так Мария понимает, что именно говорит человек. Робот сопоставляет распознанный текст с базами данных и выбирает ответ на основе заранее прописанных алгоритмов. Весь этот процесс настраивается специалистами банка с использованием технологий партнера «Открытия» – облачной платформы «Voximplant».

«Привлекая голосового помощника к продаже кредитов, мы оптимизируем трудозатраты и расходы, — отметил Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка «Открытие». — В результате мы получаем пятикратное снижение затрат при той же эффективности продаж. В то же время Мария общается с клиентами ненавязчиво, совершая лишь две попытки дозвониться, и только в рабочее время. Эта работа не имеет ничего общего с бездумными звонками, когда клиенту просто включают шаблонную запись. Для нас важно, чтобы клиент не чувствовал дискомфорта — он всегда может попросить связать его с менеджером. Отдельно отмечу, что Мария звонит только тем предпринимателям, кто может быть заинтересован в кредите – такое решение робот принимает, используя Big Data».

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