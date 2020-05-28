Добрые новости
28 мая,
2020
Новости

Кредитный рейтинг банка «Открытие» подтвержден с прогнозом «стабильный»

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU), прогноз «стабильный». Кроме того, на уровне АА-(RU) подтвержден рейтинг облигаций банка.


По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, кредитный рейтинг на уровне АА-(RU) отражает сильное влияние государства на кредитоспособность, а также высокую системную значимость банка «Открытие» для финансового сектора и экономики страны в целом.


Оценка собственной кредитоспособности банка, по мнению аналитиков АКРА, обусловлена умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.


Аналитики АКРА особо отмечают, что в 2019 году масштабы деятельности группы «Открытие» значительно возросли ввиду окончания плановой полномасштабной трансформации банка и других компаний группы, а также за счет агрессивного наращивания бизнеса для увеличения занимаемой доли рынка.


По оценкам АКРА, банк «Открытие» имеет сбалансированный профиль фондирования. Ресурсная база банка характеризуется достаточной диверсификацией, отсутствует высокая концентрация на крупнейших источниках. Доля средств регулятора в обязательствах банка минимальна (всего 0,1% обязательств). Концентрация на крупнейших группах кредиторов незначительна: на конец 2019 года на одного кредитора приходилось около 3% обязательств, а на десять крупнейших групп — около 12%.


«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.


Новости компаний

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.