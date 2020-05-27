Кредитный портфель банка «Открытие» в Томске увеличился в 2,5 раза

Размер кредитного портфеля банка «Открытие» в Томской области по итогам первых трех месяцев 2020 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 5 млрд рублей.

При этом розничный портфель банка в регионе за указанный период вырос в 2,4 раза, портфель кредитов бизнесу — в 2,5 раза.





За первые три месяца 2020 года банк «Открытие» выдал населению и бизнесу Томской области 1,4 млрд рублей заемных средств. В том числе, бизнесу региона – около одного миллиарда рублей. Открыто более 300 счетов для клиентов-юридических лиц.





Объем привлеченных средств в регионе на 1 апреля 2020 года составил более 7 млрд рублей. В том числе, на депозитах и счетах физических лиц – более 5 млрд рублей.





«В непростых экономических условиях банк «Открытие» ни на день не прекращал свою работу. В соответствии с требованиями работы в период пандемиии коронавируса, особый упор был сделан на организацию удаленной работы и бесперебойное функционирование дистанционных каналов банка – сайта, мобильных приложений, чат-бота и так далее. Это позволяет нашим клиентам круглосуточно иметь доступ к системам своего банка и совершать большинство банковских операций самостоятельно, без посещения офиса», — отмечает управляющий банком «Открытие» в Томской области Олеся Гребнева.





В Томской области восемь офисов банка «Открытие». На территории области установлено 49 банкоматов и 259 POS-терминалов банка, а также действует партнерская сеть банкоматов («Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ, Райффайзен банк и др.) в количестве более 240 шт.





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