Кредитные каникулы: кто их может получить

Физические лица и индивидуальные предприниматели, чей доход снизился более чем на 30 % по сравнению с прошлым годом, могут взять кредитные каникулы на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.





Правительство РФ опубликовало постановление, в котором определило максимальный размер кредитов, которые попали под действие этого закона.





Максимальный размер кредита для желающих «уйти на каникулы»: