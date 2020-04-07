Кредитные каникулы: кто их может получить
Физические лица и индивидуальные предприниматели, чей доход снизился более чем на 30 % по сравнению с прошлым годом, могут взять кредитные каникулы на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Правительство РФ опубликовало постановление, в котором определило максимальный размер кредитов, которые попали под действие этого закона.
Максимальный размер кредита для желающих «уйти на каникулы»:
- по ипотечным кредитам – 1,5 млн рублей;
- по автокредитам – 600 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для физлиц – 250 тыс. рублей;
- по кредитным картам для физлиц – 100 тыс. рублей.
Средний уровень закредитованности россиян за год вырос с 44,9 % до 47,1 %. Больше всего долгов перед банками у жителей Калмыкии, где кредиты есть у 86,2 %, меньше всего кредитов у жителей Ингушетии — лишь 9,9 % этого региона имеют долги. Томская область расположилась на 23-м из 85-ти мест в рейтинге — 50 % жителей имеют кредиты. В среднем каждый из них должен по 222,5 тысячи рублей. Для сравнения, средний долг россиянина — 227 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Томск вошел в топ-25 самых закредитованных регионов России
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?