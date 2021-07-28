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Главная Новости Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке
Новости

Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке

ТВ2
ТВ2 ТВ2
39 минут назад

Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями для оформления кредита наличными в июне 2021 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Получить необходимую сумму клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования.

Аналитики «Выберу.ру» сравнили условия предоставления потребительских кредитов у ТОП-50 банков по объемам кредитования и выбрали 20 лучших. При составлении рейтинга учитывались надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, а также стоимость личного страхования, если оно необходимо. По данным параметрам кредит банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке.

Кредит наличными в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 5 миллионов рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн. Решение банк примет за три минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами. Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

«Выберу.ру» входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

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