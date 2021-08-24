{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Кредит банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке
Новости

Кредит банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке

ТВ2
ТВ2 ТВ2
33 минуты назад

По версии «Frank RG», банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам. Оформить кредит наличными клиенты могут по ставке от 5,5% годовых.

Аналитики «Frank RG» сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.

Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 миллионов рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн — банк примет решение за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«"Открытие" — один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования. За первое полугодие 2021 года мы выдали почти в полтора раза больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года, — говорит лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие» Михаил Чамров. – Потребительский кредит остается для клиентов, пожалуй, самым привлекательным и понятным кредитным инструментом: его можно потратить на любые цели, средства можно получить как наличными, так и безналичным переводом на банковскую карту. При этом если клиент будет оплачивать покупку и услуги безналично, то в банке «Открытие» он получает дополнительные преимущества — кешбэк на кредитные средства, которым можно полностью или частично компенсировать начисленные проценты».

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.