Кредит банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке

По версии «Frank RG», банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам. Оформить кредит наличными клиенты могут по ставке от 5,5% годовых.

Аналитики «Frank RG» сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.

Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 миллионов рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн — банк примет решение за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.